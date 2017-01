später lesen Top 10 Rheinland Von Brüggen nach Wegberg FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Die Streckenwanderung von Brüggen nach Wegberg ist eine Teilstrecke des 216 Kilometer langen Maas-Schwalm-Nette-Pfades und gehört zum Fernwanderweg E8, der von Irland nach Istanbul führt. Angefangen an der Burg Brüggen, verläuft die Route vorbei an der Borner Mühle am Ufer der Schwalm entlang zur Mühlrather Mühle. Einem Weg am Hariksee entlang folgend, gelangt man in ein Bruchgebiet. Im weiteren Verlauf des Weges sieht der Wanderer die Radermühle, die Pannenmühle, die Lüttelforster Mühle und die Molzmühle, bevor er, die Schwalm überquerend, den Wegberger Bahnhof erreicht.