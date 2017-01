Top 10 Rheinland: Von Flehe nach Hamm

Einer der schönsten Rheinabschnitte Düsseldorfs befindet sich zwischen der Fleher Brücke und Kapps-Hamm. Der parallel zum Rhein verlaufende Radweg befindet sich auf dem Deich, stellenweise von einer roten Ziegelmauer begrenzt. Wer in Flehe startet, kann in einer der beiden urigen Kneipen Dietze Döres oder Dietze Mamm (ja, die heißen beide fast gleich) noch eine kühle Limo einwerfen und dann die Tour antreten.

In Volmerswerth führt der Radweg an einem alten Segelschiff vorbei, auf dem ein Mann lebt, der sich selbst als „Der Pirat“ bezeichnet. Die Allee, die den Radweg bis zur Hammer Eisenbahnbrücke säumt, hat zwar unter Ela stark gelitten, bietet im Sommer aber noch ausreichend angenehmen Schatten. In Hamm muss man kurz vom Rhein weichen und durch das malrische kleine Dörfchen fahren.

Start: Am Ende der Fleher Straße oder an der Fleher Brücke. Ziel: Hamm

Super ausgebauter Radweg mit permanentem Rheinblick. An sonnigen Sonntagen leider sehr voll