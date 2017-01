später lesen Top 10 Rheinland Von Kaldenkirchen nach Viersen FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Diese Streckenwanderung startet am Kaldenkirchener Bahnhof und führt zunächst in einem Bogen bis zur niederländischen Grenze. Von dort aus kann man dem Grenzweg entweder weiter folgen, oder, um abzukürzen, durch den Grenzwald wandern, um zur Nette zu gelangen. Der Nette folgend geht es vorbei an Wittsee, Ferkensbruch, Windmühlenbruch, Nettebruch und Breyeller See, um letztendlich die Süchtelner Höhen zu erreichen und vorbei an Irmgardiskapelle und Bismarckturm in die Viersener Innenstadt zu gelangen.