Top 10 Rheinland: Wacht am Rhein Leverkusen

Wacht am Rhein Leverkusen

Hier gibt es eine Drei-Klassen-Gesellschaft und das ist ausdrücklich so gewollt. An sonnigen Tagen lädt die große Außenterrasse der Wacht am Rhein mit insgesamt 400 Plätzen zum Genießen ein - das alles mit einer prima Aussicht auf den Rhein. Klasse eins: die Terrassenplätze im Restaurantbereich. Sie sind bestuhlt und mit Tischen versehen, caféartig angeordnet. Klasse zwei: die robusten Außenplätze. Sie sind aus bequemen, wenn auch grob behauenen und miteinander verbundenen Tisch-und Sitzbänken versehen. Sie stehen vor dem Restauranteingang und sind teilweise mit Sonnenschirm versehen. Klasse drei: die Biertische. Die typischen Party-Möbel der einfachsten Sorte werden vor allem von Radfahrern genutzt, die ihre Gefährte sehr gerne kreuz und quer abstellen - Kunden der Kategorie zwei und drei können ihre Getränke teilweise auch an aufgestellten Buden bekommen. Das 0,2-Glas Kölsch gibt es ab 1,80 €, Mineralwasser (0,25l) ab zwei Euro.