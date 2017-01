später lesen Top 10 Rheinland Wachtendonker Nacht und Weinfest FOTO: NN FOTO: NN Teilen

Twittern







Im September findet die beliebte Wachtendonker Nacht statt. Sie wird traditionell mit einem Weinfest kombiniert. Bei einbrechender Dämmerung wird die Weinstraße in ein Meer von Kerzen getaucht, Romantik pur! An verschiedenen Ständen kann man sich nicht nur über Wein informieren, sondern diesen auch kosten und kaufen. Dazu gibt es viele Leckereien wie beispielsweise Zwiebelkuchen. Begleitet wird das eher ruhige Fest mit stilvoller Livemusik. Am darauf folgenden Sonntag beginnt der Tag mit einem Frühschoppen und Weinprobe für eine begrenzte Teilnehmerzahl.