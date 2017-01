später lesen Top 10 Rheinland Wald um die Schwanenmühle Teilen

Twittern







Im Waldgebiet um die Langenfeld-Wiescheider Gastwirtschaft Schwanenmühle lässt sich ein Streit in mehreren Etappen gut beilegen. In der Nähe der stark befahrenen Autobahn A3 können sich beide Seiten noch einmal den Ärger so richtig von der Seele und ins Gesicht schreien. Hat sich das Pärchen lautstark die Meinung gegeigt, dann bummelt es mit leiseren Tönen auf den Waldwegen in Richtung Krüdersheide oder weiter darüber hinaus. Zum Abschluss gibt es noch einen Versöhnungsdrink in der Schwanenmühle oder im Bistro der Wasserburg Haus Graven.