Top 10 Rheinland: Wald-Wasser-Wolle-Weg

Diese anspruchsvolle Radtour führt vor allem durch das westliche Stadtgebiet von Radevormwald, durch den Wald, zur Wupper-Talsperre und vorbei an ehemaligen Textilfabriken im Tal der Wupper. Los geht es am Parkplatz P3 an der Hohenfuhrstraße (am nördlichen Rand der Radevormwalder Innenstadt). Von dort aus geht es Richtung Naherholungsgebiet Wiehbachtal bis zur Wupper-Talsperre. An Krebsöge und Staumauer fährt man vorbei bis Dahlhausen. Hier befindet sich der Museumsbahnhof, der gerne für einen Halt genutzt wird. Danach ziehen auf dem Weg alte Textilfabrikgebäude, Arbeitersiedlungen und das Wülfing-Museum die Blicke auf sich, ehe die Wupper hinter Dahlerau überquert wird. Über das Uelfebad führt die 21-Kilometer-Strecke wieder nach Radevormwald zurück. Für Ungeübte bieten sich wegen der Berg- und Talfahrt auch Alternativen an.