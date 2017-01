später lesen Top 10 Rheinland Waldbad Hilden Teilen

Es zählt zu den schönsten Freibäder in der Region: das Waldbad am Rande des Hildener Stadtwaldes gelegen mit einer 15000 Quadratmeter großen Spiel- und Liegewiese. Das Wasser im Schwimmerbecken hat angenehme 26 Grad Celsius, von den beheizten Umkleiden geht es durch einen Schwimmkanal ins Becken. Das macht das Waldbad auch an Tagen interessant, wenn die Außentemperaturen nicht ganz so sommerlich sind. Neben dem Sport- und Nichtschwimmerbecken (jeweils 50 Meter) sowie einem Sprungbecken runden zwei Rutschen sowie ein Kinderbecken den Wasserspaß ab.





Telefon 02103 795-200

Web www.stadtwerke-hilden/baeder