Top 10 Rheinland: Waldfreibad Walbeck

Neben den vielfältigen Möglichkeiten des Waldfreibads Walbeck schließt sich eine Erlebnisfläche direkt an das Tipidorf an, auf der neben Bogenschießen auch Axt- und Tomahawk-Wurf-Wettbewerbe durchgeführt werden können. Schwimmer können sich auf acht Bahnen im 50-Meter-Sportbecken freuen. Ein eigenes Nicht-Schwimmerbecken sorgt für Sicherheit. Am separaten Sprungbecken wartet ein fünf Meter hoher Sprungturm.