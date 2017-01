später lesen Top 10 Rheinland Waldfriedhof Ohligs, Solingen Teilen

Twittern







Auf dem Waldfriedhof im Solinger Stadtteil Ohligs besteht seit mehr als 20 Jahren ein islamischer Teil, der in den letzten Jahren zunehmend genutzt wird. Solinger türkischer Herkunft lassen ihre Verstorbenen nicht mehr zwangsläufig in die Heimat überführen. Denn die Heimat der Migranten-Kinder der mitunter dritten Generation, die hier geboren sind und die die Gräber pflegen, ist hier. Auf dem Gräberfeld für traditionelle muslimische Bestattungen finden sich arabische Schriftzeichen, und die Gräber sind nicht in Reih und Glied, sondern schräg angelegt, damit das Gesicht des auf der rechten Seite liegenden Toten nach Mekka ausgerichtet ist. Dort befindet sich mit der großen Moschee und der vom arabischen Stammvater Ismael errichteten Kaaba das bedeutendste islamische Heiligtum.