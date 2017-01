Top 10 Rheinland: Wandel-Antik

Auf 1300 Quadratmetern werden dort Einrichtungs- und Alltagsgegenstände aus verschiedenen Zeiten und Lebensbereichen angeboten und ansprechend inszeniert – mal wähnt man sich in einer kanadischen Berghütte, mal in einem amerikanischen Büro der 1960er Jahre.

Wer ausgefallene Stücke sucht, um seiner Wohnung das gewisse Extra zu verleihen, der findet hier eine große Auswahl an Gegenständen, die mit Erinnerungen an Vergangenes verbunden sind. Der Vorteil gegenüber den Flohmarkt-Funden: Die meisten Stücke hier haben zwar alt, riechen aber nicht so. Das hat allerdings auch seinen Preis.