Top 10 Rheinland: Wanderroute hinterm Haus zum Haus

Spaziergänge gelten Kennern als Wellness für den Körper. Färben sich die Blätter von grün zu kunterbunt, lässt sich diese Pracht besonders schön im Wald genießen. Wer am Haus zum Haus über die Kalkbahn Richtung Wald geht, kommt an einer Wandertafel vorbei. Farblich markiert werden hier ein knappes Duzend Routen aufgelistet, je nach Lust und Strapazierfähigkeit lassen sie sich in verschiedenen Zeiträumen absolvieren und sind jeder für sich neben der Bewegung in der frischen Luft ein ebenso sinnliches Erlebnis.