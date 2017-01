später lesen Top 10 Rheinland Wasserski-See in Langenfeld Teilen

An diesem See in Langenfeld kommen vor allem Aktive und Sportbegeisterte auf ihre Kosten. Hier kann man nicht nur auf fünf Bahnen Wasserski und Wakeboard fahren, auch baden, angeln und im Sportzentrum nahe des Sees Tennis und Squash spielen. Wer lieber zuschaut, für den sind die sommerlichen Wassersportevents ideal. Auch Beachparties finden regelmäßig statt. Auf dem Areal gibt es Liegewiesen, einen Kinderstrand, kleine Badebuchten, eine schwimmende Plattform, Bolz- und Beachvolleyballplätze.