Top 10 Rheinland: Wasserspiele auf dem Langenfelder Marktplatz

2009 wurde der Langenfelder Marktplatz inmitten der Fußgängerzone aufwändig umgestaltet. Den Mittelpunkt bilden seither die dynamischen Wasserspiele, zwischen denen vor allem an heißen Tagen Kinder und Jugendliche hin- und herrennen. In einem etwa 450 Quadratmeter großen Kreis sind 26 Düsen in dicke Granitplatten bodengleich eingebaut worden, so dass an den Wochenmarkttagen die Verkaufsstände darüber aufgestellt werden können. Das Herzstück der Anlage ist eine unterirdische Pumpenkammer. Darin werden das Rücklaufwasser aus dem Düsenfeld und dem daneben liegenden Wasserlauf aufgefangen und aufbereitet.