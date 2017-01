Top 10 Rheinland: Wassertour Wuppertal

Die Tour startet in Wuppertal-Sonnborn. Dort können Radfahrer die Parkplätze des Zoos nutzen. Eine gute Anbindung hat man auch mit den Linien S8 und S9. Die etwa 15 Kilometer lange Wassertour ist besonders gut für Familien geeignet. Über die Sambatrasse geht es hoch nach Küllenhahn. Zum Lohn für die leichte Anstrengung geht es danach eine ruhige Abfahrt hinab durch das Waldgebiet Burgholz. Kurz bevor man die Unterquerung der L74 erreicht, sollten man gut aufpassen: Dort gibt es einen tollen Platz, um im Wasser zu spielen.





Reizvoll an der einfachen Strecke sind die vielen Freizeitangebote, mit denen man den Ausflug kombinieren kann. Neben dem Klassiker, einem Zoobesuch, lockt das Arboretum Burgholz an der Friedensstraße 69. Auf 250 Hektar trumpft der Baumgarten mit über 130 in NRW nicht heimischen Laub- und Nadelhölzern auf. Er ist bundesweit einmalig in seiner Art. Ein Eiscafé gibt es an der Sonnborner Straße. Zünftigere Kost bietet der "Zum alten Kuhstall" am Stadion.