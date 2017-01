später lesen Top 10 Rheinland Wasserwerk in Helenabrunn FOTO: Daniela Rütten FOTO: Daniela Rütten Teilen

Das Wasserwerk Helenabrunn, das so gerade noch auf Mönchengladbacher Gebiet liegt, liefert seit 1894 Trinkwasser und ist damit eines der ältesten Wasserwerke der Stadt Mönchengladbach. Das geförderte Grundwasser wird im Wasserwerk in drei Stufen zu Trinkwasser aufbereitet. Parallel dazu befindet sich hier seit 1991 das Informationszentrum Trinkwasser, wo auf anschauliche Weise Wasser und seine Aufbereitung dargestellt werden. Ebenso gibt es hier einen Wassererlebnispfad sowie eine Wasserwerkstatt, die zum Nachdenken und Begreifen des Stoffes Wasser anregen sollen. Die über 100-jährige Geschichte des Wasserwerks bietet zudem die Möglichkeit einer historischen Betrachtung der Trinkwasserversorgung. So kann in der Dampfmaschinenhalle, die heute als Vortrags- und Konferenzraum dient, eine Dampfkolbenpumpe, Baujahr 1901, besichtigt werden.