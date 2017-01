später lesen Top 10 Rheinland Wau- Wau Beauty Teilen

Ein neuer Stern am Hundefriseur- Himmel ist der Salon von Sabrina Ceylan (35) in der Rheydter Innenstadt. Ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn- hier sind alle Hunderassen willkommen. Sie bietet liebevolle Pflege mit vielen Ruhepausen für den Hund an. Gerne dürfen Hundebesitzer dabei zuschauen und einen Kaffee genießen.