Top 10 Rheinland: Wegberger Mühlenwanderung

Die Wanderung im Tal der Mühlen beginnt an der Wegberger (Ramachers) Mühle am Parkplatz Burg Wegberg und folgt dem Naturpark-Wanderwegs A1 entlang der Schwalm durch Wiesen und den Bruchwald der Schwalm zur Molzmühle. Von dort lässt sich eine extra Runde (Wanderweg A8) durch schönen Mischwald ins Reetdorf Schwaam und zurück durch Wiesenlandschaft zur Molzmühle anhängen. Wer dies nicht machen wir, kann ab Molzmühle dem Weg A1 weiter folgen an der Buschmühle vorbei zur Holtmühle mit ihrem großen Mühlenweiher. Vorher lohnt ein Abstecher zur Schrofmühle mit ihrem noch funktionierenden Mahlwerk. Der Rundweg A1/A2 führt zurück durch den Stadtpark zum Ausgangspunkt.