Top 10 Rheinland: Wegberger Weihnacht

Die Zeichen für die "Wegberger Weihnacht" stehen auf Neuanfang. Erstmals seit 36 Jahren wird der Adventsmarkt nicht mehr von der Werbegemeinschaft organisiert. Ein Besuch in Wegberg lohnt sich aber auf jeden Fall, denn der Adventsmarkt mit dem Titel "Wegberger Weihnacht" ist Teil der siebenwöchigen Veranstaltungsreihe "Winterzauber" (20. November 2015 bis 10. Januar 2016) mit der großen Eisbahn vor dem Rathaus. Der Wegberger Winterzauber gilt mit seiner einzigartigen Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm als "Das Original" und hat in der Region Maßstäbe gesetzt. Im vergangenen Jahr kamen 20.000 Besucher. Und es gibt eine Besonderheit: Beim Bierkasten-Curling wird an den winterlichen Wochenenden auf der Wegberger Eisbahn die skurrilste Wintersportart der Welt praktiziert.

Der Wegberger Adventsmarkt (27. bis 29. November) präsentiert sich in diesem Jahr im neuen Gewand und trägt erstmals den Titel "Wegberger Weihnacht". An mehr als 30 Ständen werden Besuchern vor der historischen Kulisse von Kirche, Rathaus und Kloster Kunsthandwerk, Holzarbeiten, Süßigkeiten, weihnachtliche Dekorationen, Glühwein und Feuerzangenbowle angeboten. Höhepunkte am Sonntag sind das offene Singen für jedermann in der Innenstadt (16 Uhr) und der Besuch des Nikolauses (17 Uhr).