Top 10 Rheinland: Weiberfastnacht im Kolpinghaus

An diesem Abend lädt die Kolpingsfamilie, seit jeher die „Hüterin“ des Hückeswagener Karnevals, in das Haus an der Islandstraße ein. Hier können alle Jecken der Schlossstadt ab 19 Uhr ihren inneren kölschen Jung raus lassen und gemeinsam schunkeln, trinken und lachen. 2016 findet bereits die vierte Auflage der Party statt – im Karneval ist das schon eine Tradition. Ebenfalls traditionell ist das bunte Programm, das keine Wünsche offenlässt. Die Karten für das närrische Treiben kosten sieben Euro und sind entweder beim Kolping-Wirt oder an der Abendkasse erhältlich.