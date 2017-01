Top 10 Rheinland: Weihnachten auf der Poststation, Langenfeld

Der Weihnachtsmarkt - vom 28. November bis 3. Januar - auf dem Langenfelder Marktplatz steht unter dem Motto „Weihnachten auf der Poststation“. Das hat Tradition in Langenfeld, denn die „Posthorn-Stadt“ (sie trägt eines im Stadtwappen) war zur Zeit der Postkutsche ein wichtiger Knotenpunkt im rheinisch-bergischen Postnetz. Inhaltlich gefüllt wird das Motto durch eine Schaubude mit Nachbildungen alter Postillion-Uniformen, Infotafeln zur (Langenfelder) Postgeschichte, Postkutschenfahrten und einem Briefkasten für Briefe ans Christkind. Hinzu kommen ein Kinderkarussell, eine Weihnachtskrippe und neun Buden mit Glühwein, Mutzen, Spießbraten und anderen Leckereien. Großattraktion ist die von den Stadtwerken gesponserte Eislaufbahn (250 Quadratmeter, überdacht) nebenan.

Der Langenfelder Weihnachtsmarkt ist ein schnuckeliger Budenzauber für Familien, aber auch gut geeignet für Feierabende unter Kollegen oder Freunden, ob beim Workout (Eislaufen, Eishockey, Ostfriesen-Curling) oder Glühwein mit Unterhaltung (dienstags Kinder- und Seniorentag, donnerstags Ladys-Night mit Eros-Ramazotti-Double, freitags Helene-Fischer-Double, am Wochenende Live-Musik). Hinzu kommen Einzel-Aktionen wie eine Weihnachtsbäckerei (4.12., 15-18 Uhr) oder ein Rentiergehege (13.12.). Den stärksten Besuch gibt es immer zum Auftakt am ersten Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag, wenn in der Stadtmitte überdies der von der CDU organisierte "Weihnachtsmarkt der Vereine" lockt.