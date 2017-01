später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsbaum Klein Teilen

In der Schonung zwischen Lindscheid und Grünbäumchen gibt es bereits seit über 45 Jahren Weihnachtsbäume zu kaufen. Denn hier ist der Familienbetrieb „Weihnachtsbaum Klein“ zu finden, der inzwischen in zweiter Generation geführt wird. Hier werden vorrangig Nordmanntannen und Blaufichten angepflanzt, vereinzelt stehen in den Kulturen aber auch Nobilistannen, Schwarzkiefern, Korea-Tannen und Concolor-Tannen. Das Motto des Hofes lautet „Direkt aus der Schonung - zum selber schlagen". Wer sich die körperliche Arbeit ersparen will, kann sich natürlich auch helfen lassen. Preislich geht es bei 15 Euro los – je nach Größe und Schönheit des Baumes ist das Ende nach oben offen. Ein Zwei-Meter-Baum kostet zwischen 18 und 38 Euro.