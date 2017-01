später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsbaum und Schloss Hückeswagen Teilen

Hoch oben über der Stadt thront das Schloss Hückeswagen. Und dieser schöne Anblick wird in der Adventszeit sogar nochmal ein Stück ansehnlicher. Denn seit fünf Jahren sorgen engagierte Hückeswagener dafür, dass auf dem Schlossplatz ein großer Weihnachtsbaum steht. Jedes Jahr spendet ein Bewohner der Schloss-Stadt eine Tanne, die im Anschluss mithilfe eines Zusammenschlusses von Handwerkern auf den Platz vor dem Schloss gebracht wird. In diesem Jahr ist der Baum acht Meter hoch und wird wie immer in klassischem Weiß beleuchtet. Den passenden Hintergrund dafür bietet das ebenfalls beleuchtete Schloss, das zudem mit Tannengrün geschmückt ist. So können die Hückeswagener den Lichterzauber sogar von der Stadt aus bewundern.