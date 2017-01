später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsbaum-Verkauf Neuwerk (Papillon) FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Sich weihnachtlich in Stimmung bringen und gleichzeitig etwas Gutes tun: Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf des Jugendhilfevereins "Papillon" findet auch in diesem Jahr wieder am dritten Adventswochenende statt. Der Reinerlös geht ausschließlich an hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche. "Es ist das Highlight des Jahres", sagt Kassierer Philip Dziuba.