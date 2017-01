später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsdorf Gerderhahn Teilen

Twittern







Der kleine Erkelenzer Ortsteil verwandelt sich am 14. und 15. November, jeweils 13 bis 18 Uhr, in eine wunderbare Weihnachtslandschaft. Mehr als 50 Aussteller präsentieren Kunsthandwerk, weihnachtliche Floristik, Geschenkartikel und viele Dinge mehr, die mit der Advents- und Weihnachtszeit zu tun haben. Die Mehrzweckhalle im Zentrum von Gerderhahn und die benachbarten Bauernhöfe öffnen dazu ihre Pforten. Das Weihnachtsdorf verfolgt auch einen karitativen Charakter, denn der Erlös geht an die aus Gerderhahn stammende Schwester Wilhelmine und ihr Kinderdorf in Brasilien.