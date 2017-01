später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtshaus Radevormwald Teilen

Als die Rader Familien Hardt und Lambeck in der Vorweihnachtszeit im Jahr 2002 die USA besuchten, waren sie sofort begeistert von den bunt leuchtenden Vorgärten der Amerikaner. Da man so etwas im Bergischen noch nicht sehen konnte, entschlossen sich die Bürger, selbst dafür zu sorgen. Es begann alles mit einem ersten beleuchteten Rentier. Heute, 13 Jahre später, blinkt und leuchtet das Haus und der Vorgarten an der Industriestraße nur so. Dafür sorgen insgesamt 250 Meter Lichtschläuche, 35 Rentiere, sechs Nikoläuse, Lichternetze, Sterne und sogar eine elektrische Eisenbahn. Und das Beste daran: Die Besitzer teilen diesen Anblick gerne und freuen sich über jeden Besucher. Für die gibt’s dann sogar noch kostenlos Glühwein, Gebäck, Reibeplätzchen & Co.