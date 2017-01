später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt am Schloss Grünewald in Solingen Teilen

Die Parklandschaft wird mit rund 1500 Metern Lichterkette sowie Fackeln und Feuerkörben entlang der Wege illuminiert. Rund um das Schloss Grünewald an der Stadtgrenze zwischen Wuppertal und Solingen bieten 100 Kunsthandwerker ihre Waren an. In einem Zelt mitten im Wald können Kinder ihre Wünsche aufschreiben und mit Mondstaub in den Himmel pusten.