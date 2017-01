später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt Erkelenz FOTO: Jürgen Laaser FOTO: Jürgen Laaser Teilen

Einen ganzen Monat bekommt Erkelenz auch in diesem Jahr wieder einen Adventsmarkt geboten. Diesmal jedoch nicht mehr auf dem Johannismarkt, sondern zentral rund um das Alte Rathaus. Eröffnet wird der Markt am 23. November und geschlossen am 22. Dezember. Neben Buden – eine dafür für sozial tätige Vereine - und einem Kinderkarussell gibt es auch wieder eine Eisstockbahn. Der Wochenmarkt an den Dienstagen soll in den Adventsmarkt integriert werden, der an den Freitag auf die Parkflächen auf dem Marktplatz ausweichen.