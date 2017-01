später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt Geilenkirchen Teilen

An drei Tagen - Freitag, 27. November, Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November - erwartet der große Geilenkirchener Nikolaus-Markt seine Gäste. Veranstalter und Organisator ist der Aktionskreis Geilenkirchen. Während auf dem Marktplatz in der City der Nikolaus-Markt mit seinen bunten Angeboten auf die Besucher wartet, gibt es auf dem Innenhof des St. Ursula-Gymnasiums eine schöne Budenstadt, die auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmt. In der Aula des Gymnasiums haben Hobbykünstler die Gelegenheit, ihre Werke dem Publikum zu präsentieren. Die Händler laden am Sonntag übrigens von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.