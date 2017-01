später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt in der Cones-Scheune Teilen

Eigentlich ist die Cones-Scheune an der Grenze zwischen Düsseldorf und Ratingen ein Veranstaltungsraum für Feiern, Hochzeiten oder kleine Messen. In der Weihnachtszeit verwandelt sie sich aber ein Wochenende lang in einen klassischen Weihnachtsmarkt mit liebevoller Adventsdekoration, vielen spannenden Buden, kulinarischen Genüssen und Kinderangeboten. Wer noch keinen Baum hat, findet ihn auf dem angrenzenden Hof.