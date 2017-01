Top 10 Rheinland: Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt

Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt

Der Weihnachtsmarkt ist seit dem 19. November geöffnet. Die meisten Stände stehen auf der Königstraße, der großen Fußgängerzone in der Duisburger City. Einen Abstecher gibt es noch auf dem kleinen Teil der Düsseldorfer Straße, der ebenfalls für Fußgänger reserviert ist. Der Weihnachtsmarkt läuft über Weihnachten hinaus bis zum 30. Dezember.

Der Duisburger Weihnachtsmarkt ist durchaus stimmungsvoll und bietet alles, was man auf einem solchen Markt erwarten kann. Darüber hinaus wird seit einigen Jahren ein Riesenrad am Ende der Königsstraße aufgebaut. Von oben aus hat man einen Überblick über die Duisburger Innenstadt. Zu den besonderen Attraktionen gehört eine Eislauffläche und in diesem Jahr eine nachgebaute Almhütte.