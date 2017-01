später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt in Krudenburg FOTO: Martin Büttner FOTO: Martin Büttner Teilen

Im romantischen Krudenburg an der Lippe findet einer der wohl ungewöhnlichsten Weihnachtsmärkte am Niederrhein statt. Das Besondere daran ist der Verkauf der zumeist von den Krudenburgern selbst erstellten Produkten aus den Fenstern ihrer Wohnhäuser an der historischen Dorfstraße.