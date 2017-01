später lesen Top 10 Rheinland Weihnachtsmarkt in Ratingen Teilen

Auch wenn die inhaltliche Zusammenstellung des Ratinger Weihnachtsmarkt das eine oder andere Mal für Kritik in der Stadt sorgt, ist er immer einen Besuch wert. Wenn im historischen Stadtkern die über den Straßen gespannten Lichterketten in der Dunkelheit leuchten, herrscht weihnachtliche Stimmung. Ein Bühnenprogramm bietet zu unterschiedlichen Terminen gute Hintergrundunterhaltung und auch an die Kleinen ist mit einem Kinderkarussell gedacht. Dazu kommen mehrere Parkhäuser in unmittelbarer Nähe.