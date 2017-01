Top 10 Rheinland: Weihnachtsmarkt in Rheinberg

18. Adventsmarkt von "Spektakel Rheinberg" im Kirchgarten der Evangelischen Kirche Rheinberg mit Kunsthandwerk und vielseitigem Programm am 12. Und 13. Dezember

Die Idee des Spektakel-Adventsmarktes ist so einfach wie genial. Weil es damals in Rheinberg-Mitte keinen Adventsmarkt gab, entschied sich 1997 eine Gruppe von Rheinbergern, selbst aktiv zu werden. Nach einem ersten Versuch, einen Markt am Holzmarkt bzw. auf der Gelderstraße zu etablieren, präsentierten die Initiatoren sich erstmals 1998, in den bis dahin nur wenig bekannten Kirchgarten hinter der Evangelischen Kirche zu ziehen. Ein lauschiges Plätzchen, perfekt geeignet für eine solche Veranstaltung.

Das Konzept war ebenso ungewöhnlich wie der Markt selbst. Die Initiatoren, die sich später zum Dachverein „Spektakel Rheinberg“ zusammenschlossen, arbeiten Jahr für Jahr mit rund 20 Rheinberger Vereinen, Organisationen und Initiativen zusammen, und alle Beteiligten ziehen an einem Strang. Die Stände stellen die Organisatoren teilweise selbst, teilweise werden sie Ausstellern zur Verfügung gestellt. Immer soll Qualität statt Quantität angeboten werden. Fester Termin für den Adventsmarkt ist das dritte Adventswochenende, diesmal also der 12. Und 13. Dezember. Zum Programm gehört stets ein umfangreiches Bühnenprogramm von Chormusik bis Rock. Leitung: Michael Wulf-Schnieders.

Längst ist der Spektakel-Adventsmarkt weit über Rheinbergs Grenzen hinaus bekannt. Auch in diesem Jahr wird es am Samstagabend gegen 21 Uhr wieder ein Höhenfeuerwerk geben. In diesem Jahr wird der Adventsmarkt am Vorabend (freitags) mit einem offenem Weihnachtsliedersingen mit Rheinberger Chören eröffnet. Am Freitag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche mit dem Evangelischen Kirchenchor Rheinberg, "females sing4fun" Rheinberg, Männer- und Frauenchor "Harmonie" Rheinberg, Blockflöten-Ensemble "momentum musicale" sowie Vokal- und Instrumentalsolisten. Der Eintritt ist frei.