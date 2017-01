Top 10 Rheinland: Weihnachtsmarkt in Xanten

Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) organisiert den Weihnachtsmarkt vor der Kulisse der historischen Altstadt Xantens auf dem Marktplatz.

Die vorweihnachtlichen Höhepunkte werden sich insgesamt fünf Wochen lang präsentieren. Der Markt endet Dienstag, 22. Dezember. Am Samstag, 21. November, 14 Uhr, eröffnet offiziell der Xantener Budenzauber. Schon am 20. November ist das Bummeln möglich. Spannend wird es, wenn der WDR ab Samstag, 28. November, seine Vorbereitungen für die Live-Übertragung zur Sendung „Schöne Bescherung“ macht. Am Sonntag folgen öffentliche Proben, die einstündige Live-Schaltung ist ab 16.45 Uhr. Am Totensonntag am 22. November öffnet der Markt nur ab 18 Uhr, schließt um 20 Uhr. Zur Überbrückung bis 18 Uhr werden daher Stadtführungen angeboten. Treffpunkt ist die Bühne. Für das spezielle Weihnachtsmarktfeeling sorgen traditionelle Heißgetränke wie Glühwein und Co. Die IGX macht es mit einer Premiere rund. Erstmals ist die „Winterglühbierne“ im Ausschank. Ein Bier, das mit Zutaten wie Orangensaft, Honig und typischen weihnachtlichen Gewürzen warm serviert wird. Zusätzlich können Besucher ein gut gekühltes Winterbockbier trinken oder kaufen.

Die Mischung aus Ambiente und Angebot stimmt. Keine Kirmes im Winter. Da kommt echte Weihnachtstimmung auf.