Top 10 Rheinland: Weihnachtsoratorium

Das Weihnachtsoratorium, das die Geburt von Jesu Christi im Stall von Bethlehem, die Anbetung durch die Hirten und der drei Weisen aus dem Morgenland thematisiert, ist eines der beliebtesten und zugleich bekanntesten Werke Johann Sebastian Bachs. Er schrieb es für die Leipziger Weihnachtsgottesdienste des Jahres 1734 in den beiden Leipziger Kirchen St. Nicolai und St. Thoma.

Obwohl das Werk ursprünglich nicht zur Aufführung als Ganzes gedacht war, ist es eine einheitliche Komposition. Die Teile sind nicht nur durch die fortlaufende Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelium des Lukas und des Matthäus verbunden, sondern Bach schuf auch eine innere musikalische Einheit. Die Musik ist dem Anlass - der Geburt Jesu - entsprechend in Teilen majestätisch und festlich, in an anderen Teilen auch pastoral und innig.