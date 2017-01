später lesen Top 10 Rheinland Weltkunstzimmer FOTO: Hans Jürgen Bauer FOTO: Hans Jürgen Bauer Teilen

Heftige Kritik gab es zuletzt, als bekannt wurde, dass das Café Les Halles am Quartier Central einem Hochhaus weichen soll. Düsseldorf hat nicht so viele Ecken mit Patina und Industriecharme, da wiegt der Verlust doppelt. Umso schöner, dass es noch einige Fleckchen gibt, die mit ihrem alten ungehobelten Charme entdeckt werden wollen. Das Weltkunstzimmer an der Ronsdorfer Straße (früher Consum) gehört unbedingt dazu. Die alte Backfabrik bietet Platz für Kunstaktionen, Konzerte, das Asphaltfestival zelebriert hier Ausnahmeabende, auch das Festival New Düsseldorf Pop macht hierhin Abstecher.