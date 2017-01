später lesen Top 10 Rheinland Werkstatt-Gespräch Teilen

Twittern







Dieses Angebot richtet sich an diejenigen, die in ihrer Freizeit selbständig bildkünstlerisch arbeiten und Rückmeldungen zu ihren Bildern suchen, sowie an interessierte Anfänger, die sich orientieren möchten. Bei diesem Termin wird nicht gemalt oder gezeichnet, es geht hier um ausdrücklich theoretische Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern, deren Komposition, Bildabsichten und deren Verwirklichungen und auch um die gemeinsame Findung von Möglichkeiten der weiteren Herangehensweise in der Weiterarbeit.