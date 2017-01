später lesen Top 10 Rheinland Werkzeugtrasse Remscheid Teilen

Sie mag nicht so lange wie die Balkantrasse sein und weniger Naturidylle bieten, aber sie besitzt einen ganz eigenen urbanen Charme. Die Werkzeugtrasse beginnt am Hauptbahnhof Remscheid und verläuft dann mitten durch die Stadt bis zum Deutschen Werkzeugmuseum im Stadtteil Hasten, von dem aus man auch zum Steffenshammer weiterfahren könnte. Am Wegesrand lassen sich Zeugnisse der Remscheider Industriekultur finden, über die Hinweisschilder Auskunft geben.