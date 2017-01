Top 10 Rheinland: Wermelskirchener Kirmes

Wenn das letzte August-Wochenende vor der Tür steht, freuen sich alle Wermelskirchener auf die große Herbstkirmes. An fünf Tagen herrscht Ausnahmezustand in der Stadt.

Denn nicht nur die vielen Fahrgeschäfte auf Schwanen- und Loches-Platz locken Besucher in die Stadt. Auch der große Krammarkt mit über 150 Ständen lädt zum Verweilen ein.

Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die ganze Stadt zur Fußgängerzone wird. Vor dem Abschluss mit Feuerwerk am Dienstag, feiern die Wermelskirchener am Montag bei der über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Matinee.



Termine

Freitag, 26. August 2016: Fassanstich vor der Kattwinkelschen Fabrik (16 Uhr), Kirmes und Krammarkt (ab 16 Uhr).

Samstag, 27 August 2016: Kirmes (ab 11 Uhr), Krammarkt (ab 10 Uhr).

Sonntag, 28. August 2016: Verkaufsoffener Sonntag (13 bis 18 Uhr), Kirmes und Krammarkt (ab 11 Uhr).

Montag, 29. August 2016: Matinee und Kirmes (ab 11 Uhr), Krammarkt (ab 10 Uhr).

Dienstag, 30. August 2016: Krammarkt (ab 10 Uhr), Kirmes (ab 14 Uhr) Höhenfeuerwerk (22 Uhr)

Jedes Jahr zieht die Wermelskirchener Kirmes Tausende Besucher an. Bei gutem Wetter lohnt ein Abstecher auf jeden Fall.