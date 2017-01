Top 10 Rheinland: What’s Beef

What’s Beef?!" bietet drei Grundausführungen seiner Burger an (Rind, Veggie und Wagyu). Wünsche, die von der Grundausführung abweichen, zum Beispiel beim Käse oder Saucen, gibt es für je einen Euro oben drauf. Die Beläge sind zwar angenehm ungewöhnlich (u.a. Bio-Avocado, Rinder-Salami, verschiedene Sorten Käse), fordern den Gast aber ziemlich, weil er ja die passende Kombination selbst ersinnen muss.

Immermannstraße 24, geöffnet: mo-so 12-23

Uerdinger Straße 25, geöffnet: mo-fr 11-24, sa & so10-24

Der coolste und umstrittenste Burger-Laden der Stadt. Er könnte mitten in New York stehen, aber ob dort auch jede Zutat extra kosten würde, steht mal vorsichtig in Frage.