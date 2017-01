später lesen Top 10 Rheinland Wildpark Teilen

Ein Besuch des Wildparks Grafenberg ist eigentlich zu jeder Jahreszeit schön, aber im Herbst können die Besucher noch im Wald Kastanien und Eicheln sammeln und dann direkt an die Tiere verfüttern. Im Oktober und November, wenn das Laub der großen Bäume sich in ein leuchtendes Blätterdach verwandelt, können zudem die Hirsche in einem separaten Gehege bei ihren Brunftkämpfen beobachtet werden.