Top 10 Rheinland: Wildpark Dülmen

Zäune zwischen Tier und Besucher gibt es im Wildpark Dülmen nicht, die etwa 250 Hektar große Anlage ist gänzlich offen gestaltet. Beheimatet sind hier neben einer Vielzahl an Kleingetier vor allem Damwild, Schafe und Heidschnucken, die in großen Herden und Rudeln frei leben. An beinah jeder Ecke stößt der Wanderer auf Rehe und Hirsche.