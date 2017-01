später lesen Top 10 Rheinland Wildpark Grafenberg FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Eingebettet in den landschaftlich reizvollen Grafenberger Wald ist der Wildpark mit seinen rund 100 Tieren ein attraktives Ausflugsziel, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist und nicht einmal Eintritt kostet. In dem rund 40 Hektar großen Gehege werden die Tiere nicht präsentiert; sie entscheiden vielmehr selbst, wann sie sich den Menschen nähern. In weitläufigen, naturnah gestalteten Gehegen sind Rothirsche, Rehe, Muffelwild und die besonders beliebten Wildschweine zu Hause. Eine Besonderheit ist das Damwild-Freigehege.