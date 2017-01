später lesen Top 10 Rheinland Wildschweine im Grafenberger Wald FOTO: Thomas Busskamp FOTO: Thomas Busskamp Teilen

Wilde Schweine sind in einem Ballungsraum wie Düsseldorf eigentlich nicht zuhause. Eigentlich, denn eine kleine Rotte darf sich im Wildpark am Grafenberger Wald austoben – und ganz ohne die Gefahr, von einem Jäger ins Visier genommen zu werden. Den Schweinen im Wald geht es dabei vermutlich viel besser als ihren Artgenossen in freier Wildbahn, denn um die Zufuhr von Nahrungsmitteln brauchen sie sich nicht groß zu sorgen. Kinder und Erwachsene dürfen die Borstentiere gerne füttern. Früher waren trockene Spaghetti der Hit bei den Schweinen. Sie boten sich an, weil Menschen beim Füttern der langen Nudeln nicht Gefahr laufen, den ein oder anderen Finger an die gefräßigen Schwarzkittel zu verlieren. Doch die Hüter der Parktiere raten davon ab und empfehlen stattdessen Rohkost und Obst. Und der Gesundheit der Tiere zuliebe sollte man sich strikt daran halten.