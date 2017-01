später lesen Top 10 Rheinland Wilhelm 2 Teilen

Am Eingang zum Großmarkt etabliert sich derzeit eine Imbiss-Station namens "Wilhelm 2". Das Ambiente erinnert ein wenig an eine kleine amerikanische Lodge der eleganteren Art – mit goldenem Hirschkopf und goldgerahmtem Spiegel. "Gourmet-Imbiss" steht denn auch auf dem Flyer. Die Currywurst schmeckt genauso gut wie die Saucen, die mild oder pikant zu haben sind. Die Wurst gibt es auf der Basis von Thüringer Bratwurst oder der Berliner "Roten". Sie wird im Porzellan-Schälchen serviert und kostet mit den knusprigen Pommes 4,50 beziehungsweise 4,80 Euro. Darüber hinaus werden verschiedene Salate und Burger vom irischen Rind angeboten. Innen gibt es ein halbes Dutzend Sitzplätze; draußen neben der Station und an der rechten Eingangsseite zum Großmarkt stehen weitere Tische und Stühle.