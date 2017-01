später lesen Top 10 Rheinland Willicher Blütenfest FOTO: Kaiser FOTO: Kaiser Teilen

Ende Mai wird es in Willich bunt. Das Willicher Blütenfest ist eine Veranstaltung des Werberings für das Heimatshoppen. Auf einer Hobbykunstmeile auf der Peterstraße zeigen regionale Künstler ihre Arbeiten. Stöbern können die Besucher an zahlreichen Verkaufsständen rund um das Thema Frühling und Blüten. Währenddessen bekommen auch die Jüngsten Gelegenheit, ihr Verkaufstalent bei einem Kindertrödelmarkt zu üben. Mit Livemusik und Kreativangeboten für Kinder verspricht das Blütenfest einen schönen Auftakt in den Sommer.