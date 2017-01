später lesen Top 10 Rheinland Winter-Training für Autofahrer Teilen

Glatteis und Schnee – der Winter stellt Autofahrer vor besondere Herausforderungen. Wer sein Fahrzeug in der kalten Jahreszeit besser im Griff haben möchte, ist im Fahrsicherheitszentrum des ADAC im Grevenbroicher Elsbachtal richtig. Trainer zeigen dort, wie man am besten auf eisglatter Straße oder am Berg anfährt, auch Slalom auf Glätte wird dort geübt. Der Kursus dauert rund achteinhalb Stunden und wird gerade von Fahranfängern geschätzt. Sie können dort sehen, wie sie sich selbst in Gefahrensituationen verhalten und wie ihr Auto reagiert. Bei den Kursen gibt es theoretische und praktische Einheiten – zum Beispiel lernen die Teilnehmer auch, Hindernissen (Wasserfontänen) geschickt auszuweichen.