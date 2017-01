später lesen Top 10 Rheinland Winterspaziergänge an der dampfenden Erft Teilen

Einer der sich mit dem Fluss und seinen schönsten Seiten gut auskennt, ist der Grevenbroicher Hobbyfotograf Günter Rudolph. Er sagt: „Manch einer weiß gar nicht, welche Natur-Schönheiten es zwischen der Gustorfer Wassermühle und Kottmanns Mühle in Wevelinghoven gibt.“ Insbesondere an kalten Wintertagen, wenn die Erft dampft, empfiehlt er Spaziergänge entlang des Heimatflusses. Spaziergänger können am Alten Schloss parken, von dort aus durch das Wildgehege gehen und der Erft Richtung Gustorfer Mühle folgen. Die Strecke ist gerade an solchen Tagen traumhaft schön, in denen die Sonne durch die kahlen Äste der Bäume scheint. An der Gustorfer Wassermühle kann man auf einer Brücke die Erft überqueren und auf der anderen Seite zurück in Richtung Innenstadt gehen. „Dann kommt man am Schneckenhaus aus“, sagt Rudolph. Kalkulieren müsse man für die Route etwa zwei Stunden.