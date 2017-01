später lesen Top 10 Rheinland Wir unter uns Teilen

Aufgrund der Flüchtlingsunterbringung in der Mehrzweckhalle Dabringhausen müssen die Jecken ins Bürgerzentrum Wermelskirchen ausweichen. Weil dort weniger Platz ist, gibt’s in diesem Jahr direkt zwei Veranstaltungen. Am 5. Und 6. Februar starten die beiden „Wir unter uns – Abende“ jeweils um 19.11 Uhr. Auf dem Programm stehen ganz traditionell die Tanzkorps der Grunewalder, die Jecken Wiever, Rut und Wiess, die Löher Tanzgruppen und natürlich das Dreigestirn samt Altstadtgarde. Die 600 Karten für den Karnevalssamstag sind bis auf wenige Stehplätze bereits ausverkauft, für den Freitag gibt es noch Karten für 16 Euro im Vorverkauf oder für 17 Euro an der Abendkasse. Tickets sind im Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen und bei Lotto Duran in Wermelskirchen erhältlich. Für alle Dabringhausener gibt’s einen kostenlosen Bustransfer - um 18 und 18.45 Uhr hin sowie um 1, 2 und 3 Uhr zurück.